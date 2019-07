L'automobile, una Fiat Tipo è andata completamente distrutta

Sono in corso le indagini a Senise per risalire alle cause di un incendio avvenuto in pieno centro abitato all'auto di un dipendente comunale, precisamente del Settore Amministrativo.

E' accaduto verso le 4 di questa mattina, fortunatamente le fiamme non hanno causato danni a cose o persone. L'automobile, una Fiat Tipo è andata completamente distrutta, ed era parcheggiata davanti l'abitazione dell'uomo, all'interno di un cortile. Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della locale stazione insieme alla Polizia municipale.