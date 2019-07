Fermato dalla Polizia nei pressi di Montescaglioso con a bordo 5 albanesi

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato all’A.G. un uomo di 61 anni residente in provincia di Matera per il reato di “sfruttamento della manodopera di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale” reato previsto e punito dall’articolo 22 comma 12° D. L.vo 286/1998.La violazione è stata inoltre segnalata all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Matera per i conseguenti provvedimenti. L’uomo è stato fermato nella notte dagli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Matera per un controllo mentre viaggiava alla guida del proprio autocarro sulla S.P.3 km 21+800, in agro del Comune di Montescaglioso.

A bordo c’erano cinque cittadini di nazionalità albanese da impiegare per il raccolto in un campo agricolo di sua proprietà. Ulteriori accertamenti consentivano di accertare che i cinque cittadini albanesi risultavano essere entrati regolarmente in Italia utilizzando un visto di ingresso per turismo, per poi essere utilizzati quali braccianti agricoli privi di alcun contratto lavorativo. Al termine degli accertamenti,l’autocarro utilizzato per detto trasporto è stato sottoposto a sequestro penale poiché risultato essere oggetto di appropriazione indebita. Continui sono i controlli che vengono attuati dalle pattuglie della Polizia di Stato lungo le arterie stradali della provincia di Matera, interessate nel periodo estivo da un consistente incremento dei veicoli circolanti. Resta inoltre alta l’attenzione sullo sfruttamento del lavoro nero, il caporalato e quello inerente al favoreggiamento della immigrazione clandestina, reati per i quali vengono predisposti periodici e mirati servizi di prevenzione e repressione.