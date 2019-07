L'Adiconsum di Matera a disposizione dei cittadini-risparmiatori

Numerosi cittadini-risparmiatori si sono rivolti in questi ultimi giorni all’Adiconsum di Matera per avere informazioni e consulenza al fine di recuperare i loro risparmi, ormai senza più alcun valore, investiti in titoli illiquidi della Banca Popolare di Bari. La Banca popolare di Bari nel proporre ai cittadini, alle famiglie e alle imprese la vendita delle suddette azioni, che sono strumenti finanziari ad alto rischio, non quotati in alcun mercato regolamentato, aveva assicurato l’assoluta mancanza di rischio, il buon rendimento e la certezza nel rimborso del capitale. Ma ciò non è risultato veritiero – ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera –, per tale motivo gli investitori, al fine di non perdere tutti i risparmi, devono prima di ogni altra azione bloccare la prescrizione dei diritti con l’invio di un reclamo all’Istituto Bancario, a mezzo raccomandata a.r., per richiedere sia il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e sia l’interruzione della prescrizione.

Nel contempo occorre anche richiedere, per poter procedere con ulteriori azioni legali, la documentazione inerente l’acquisizione dei titoli, così elencata:1. copia del contratto della negoziazione titoli, ricezione e trasmissione ordine con allegati;2. contratto di consulenza previsto dalla disciplina MiFID;3. documento di rilevazione delle informazioni finanziarie del sottoscritto, l’attribuzione del profilo di rischio e/o la classificazione di rischio, sia antecedente che successiva all’entrata in vigore della disciplina MiFid;4. ricevuta attestante la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari;5. ricevuta attestante la consegna del documento informativo sui servizi finanziari previsto dalla disciplina MiFid;6. ordine, scheda di adesione e fissato bollato relativi a ciascun acquisto delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari;7. ricevuta attestante la consegna del prospetto informativo e della nota esplicativa;8. estratti conto del deposito titoli relativi ai 12 mesi antecedenti ciascun acquisto in oggetto;9. note informative periodiche sull’andamento dei titoli a far data da ciascun collocamento o negoziazione in questione sino ad oggi;10. quotazione delle azioni emesse dalla Banca dalla data di ciascun acquisto sino ad oggi.

Per informazioni e assistenza: Adiconsum Matera, Via Ettore Maiorana 31, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 0835330538, cell. 3206207394.