Il 32enne è stato arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Policoro si sono portati presso una struttura alberghiera del luogo per verificare, in maniera discreta, la presenza di un giovane di 32 anni di nazionalità bielorussa, a carico del quale risultava pendente una segnalazione da parte dell’Interpol di Roma. Gli investigatori, rintracciato il giovane ed accertato che la sua identità era effettivamente corrispondente a quella del soggetto ricercato, lo hanno condotto al Commissariato.

I successivi ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che lo straniero, in vacanza a Policoro, risultava destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dalle autorità del Kazakistan in quanto accusato del reato di frode fiscale, per essersi impossessato illecitamente di un ingente quantitativo di danaro. La medesima autorità aveva inoltre segnalato anche il rischio di fuga da parte del soggetto. Dopo le incombenze di rito, lo straniero è stato tratto in arresto e trasferito nella casa circondariale di Potenza, a disposizione dell’A.G. per l’eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità kazake. L’A.G. ha convalidato l’arresto.