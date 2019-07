L’ordinanza si ricollega al documento del comitato scientifico pubblicato della commissione europea nel 2019

L’ordinanza e la numero 93 del 18 luglio scorso con oggetto “divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G” sul territorio comunale di Scanzano Jonico. Il sindaco di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli, ha vietato decisamente l’utilizzo del nuovo sistema che si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, perché essendoci evidenze scientifiche, meglio elencate nella ridetta ordinanza, dalle quali emerge il possibile pericolo socio-sanitario ed ambientale derivante dall’attivazione dello stesso. In altre parole, il primo cittadino di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli pensa che la salute venga prima di tutto. L’ordinanza si ricollega al documento del comitato scientifico pubblicato della commissione europea nel 2019 che mette in guardia tutti i paesi europei dalla possibilità di criticità che possono portare a delle serie conseguenze biologiche di salute. Scanzano Jonico, al momento primo comune lucano a dire no alla tecnologia 5G con un’ordinanza legata ai dati del comitato scientifico soprattutto su qualche richieste di gestori telefonici. L'installazione è così grave? “L’aspetto grave – precisa subito Raffaello Ripoli, sindaco di Scanzano Jonico, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - è che si sia consentita la sperimentazione in molte città d’Italia, senza almeno uno studio preliminare che valutasse i rischi per la salute e per l’ecosistema! Diciamo che allo stato delle cose “è meglio prevenire che curare” e dunque applicare il “principio di precauzione”.

L’ordinanza emessa in data odierna, ha una durata temporale, poi cosi farà il comune se non verranno chiarite gli aspetti sanitari e ambientali di questa nuova tecnologia? “L’ordinanza resterà in vigore – continua Raffaello Ripoli - fino alla revoca della stessa che avverrà, ovviamente, solo ed unicamente in presenza di dati ed evidenze scientifiche rassicuranti”. Un sindaco deciso a tutela la salute dei propri concittadini senza esitare un minuto. “Voglio Ringraziare – conclude Raffaello Ripoli - le associazioni ambientaliste “Mediterraneo No Trv” nelle persone di Giovanna Bellizzi e Maristella Zaniboni, “Mamme Libere” nella persona di Michela Pregnolato, “Cova Contro” nella persona di Paride Rinaldi, “Medici per l’Ambiente ISDE” nella persona di Giampaolo Farina e “No Scorie Trisaia” nella persona di Felice Santarcangelo, perché grazie ad un incontro tenutosi alcuni giorni addietro nella sede comunale, hanno saputo fornire dettagliate informazioni, utili ad “aprire gli occhi” sulla questione”. Scanzano Jonico primo comune lucano a dire no alle nuove tecnologie se non rispettano la persona e l’ambiente. Comincia una nuova battaglia dopo quella del 2004 per i rifiuti radioattivi? Seguiremo la vicenda con attenzione.

Oreste Roberto Lanza