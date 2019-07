La vittima si trovava a bordo del mezzo agricolo, in un terreno di sua proprietà

Tragedia a Teana questo pomeriggio, dove un uomo di 77 anni è morto schiacciato dal suo trattore. La vittima si trovava a bordo del mezzo agricolo, in un terreno di sua proprietà in località Monticello, quando improvvisamente si è ribaltato rimanendovi ucciso.

A dare l'allarme alcuni vicini che hanno allertato immediatamente i Carabinieri giunti sul posto insieme al personale del 118, che hanno avvertito anche l’eliambulanza. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, a nulla sono serviti i soccorsi. Si è reso necessario anche l’intervento del Vigili del Fuoco per estrarre il corpo.