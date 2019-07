A scoprire l'estremo gesto un familiare

Sgomento nella cittadina di Nova Siri, dove una 40enne del posto si è tolta la vita impiccandosi all'interno della propria abitazione. A scoprire l'estremo gesto, la notte scorsa, un familiare che insospettito dall'assenza da alcuni giorni della donna, si è recato a casa, facendo la macabra scoperta.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della locale stazione, insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non si conoscono bene ancora le cause del presunto gesto ma, in paese la notizia si è spara rapidamente, lasciando tutti nello sgomento. Per gli investigatori si tratterebbe dunque, di un suicidio, anche se per fugare ogni dubbio si dovranno attendere i risultati delle perizie fatte sul luogo subito dopo l’accaduto.