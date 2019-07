La salma al momento si trova all'interno della camera ardente dell'Ospedale di Policoro

Saranno celebrati questo pomeriggio alle ore 16.00 nella Chiesa Madre di Nova Siri centro i funerali di M.T. di 43 anni, che si è tolta la vita inspiegabilmente all'interno della sua abitazione.

La salma che al momento si trova all'interno dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Policoro dove è stata allestita la camera ardente, raggiungerà la cittadina jonica per l'ultimo saluto da parte di amici e parenti. Tanto lo sgomento in paese per l'accaduto, che ha sconvolto tutti, in particolar modo chi conosceva la vittima, che è stata descritta come una persona cordiale e gentile con tutti, sempre disponibile al dialogo e al confronto.