Il centauro è stato trasportato presso l'ospedale di Policoro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro abitato a Nova Siri marina, che ha visto coinvolte una motocicletta di grossa cilindrata ed un automobile. Incerte le cause del sinistro, con i due mezzi che si sono urtati tra di loro. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro per le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Locale, ed i sanitari del 118. Il traffico ha subito dei rallentamenti in attesa del recupero dei veicoli da parte del soccorso stradale della ditta "Stigliano".