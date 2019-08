I casi si ripetono in modo molto preoccupante

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della cittadina jonica che già nelle settimane scorse, attraverso la nostra redazione hanno segnalato il problema. Adesso la situazione sembra essere ancora più preoccupante, perché le zone prese di mira dai vandali che o per gioco o per fare semplici dispetti, arrecano danni alle autovetture in sosta, riguarda anche la centralissima via Siris.

La dinamica è sempre la stessa, entrano in azione soprattutto nelle ore notturne, dal semplice graffio alle portiere, oppure al cofano, alla rottura degli specchietti retrovisori o dei tergicristalli o addirittura nei casi più gravi, i parabrezza spaccati. Episodi sgradevoli che infastidiscono non poco gli abitanti, che oltre al danno materiale, subiscono anche un danno morale.

Non è possibile continuare a subire queste angherie, chiaramente mirate. «Sfregi – dicono - che ci costano centinaia di euro e non ci fanno sentire al sicuro. I casi si ripetono in modo molto preoccupante».