Coinvolta anche un’intera famiglia di Lagonegro

Sarebbero dieci i feriti coinvolti nello spaventoso incidente avvenuto intorno alle 14.00 di oggi pomeriggio, all’altezza di Castro Cucco di Maratea, sulla strada 585 Fondo Valle del Noce al km 2,5. Quattro le auto coinvolte nell'impatto, che per cause in fase di accertamento, si sono scontrate tra di loro poco prima di una curva.

I feriti gravi sono stati trasportati con l’eliambulanza all’ospedale di Potenza. Coinvolta un’intera famiglia di Lagonegro. Sul posto i Carabinieri di Lagonegro, i sanitari del 118 con tre ambulanze e i Vigili del Fuoco di Lauria. Traffico bloccato per consentire i rilievi del caso e individuare la dinamica e le cause del sinistro. Lunghe file di veicoli in entrambe le direzioni.