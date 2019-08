Il piccolo era a bordo di un’auto assieme ai suoi genitori

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto qualche ora fa sulla strada ex statale 97 che collega il raccordo autostradale Sicignano-Potenza alla Ferrero di Vietri di Potenza. Il grave incidente ha coinvolto una famiglia uccidendo un bambino di quattro anni.

Il piccolo era a bordo di un’auto assieme ai suoi genitori quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è andato fuori strada, finendo violentemente trafitto dal guardrail della corsia opposta. Gravemente feriti i genitori. La famiglia viaggiava in direzione raccordo. Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Silvia Silvestri