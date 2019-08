L’arteria è molto trafficata in questi giorni a causa delle vacanze sulla costa di Maratea

Due incidenti in soli due giorni. La fondovalle del Noce, in questi giorni stracarica di traffico per il grande afflusso verso i lidi del Tirreno, sembra essere davvero maledetta. Nella giornata di sabato un incidente all’altezza di Castrocucco ha coinvolto quattro autovetture causando una decina di feriti tra cui un’intera famiglia

di Lagonegro. Per alcuni feriti si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Potenza. Lo stesso copione si è ripetuto ieri più o meno alla stessa all’altezza. Le auto coinvolte sono state tre e sette i feriti di cui due in eliambulanza al San Carlo di Potenza.Sul posto sono giunti immediati i soccorsi. Gli uomini del 118, carabinieri e vigili del fuoco insieme agli omini dell’Anas.