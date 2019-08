E' stato trasportato d'urgenza in elisoccorso in ospedale

Paura in spiaggia questa mattina a Policoro, con un uomo che ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. L'uomo era in acqua quando è stato visto in difficoltà nei movimenti, allertando subito i bagnanti che hanno iniziato ad urlare richiamando l'attenzione dei bagnini di salvataggio.

Una volta recuperato e portato sulla spiaggia sono iniziate le manovre di rianimazione. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'ambulanza e l'ausilio dell'elisoccorso, che hanno trasportato l'uomo d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.