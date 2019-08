A lanciare l'allarme i genitori, che non vedendo rientrare a casa il ragazzo hanno avvertito i Carabinieri

Era alla guida di una Fiat Punto, quando per cause in fase di accertamento è finito fuori strada terminando la propria corsa in un burrone sotto un albero. E' morto così un 25enne originario di Grassano sulla strada provinciale 1 Appia al km 24.500 in località Cugno di noce.

A lanciare l'allarme i genitori, che non vedendo rientrare a casa il ragazzo hanno subito avvertito i Carabinieri, che verso le 9.30 di questa mattina hanno ritrovato l'auto distrutta ed il corpo del giovane. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118.