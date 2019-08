Sono state fatte evacuare anche alcune abitazioni rurali

Un incendio si è verificato a Policoro in una zona a ridosso della Statale 106 al Km. 424.202, e non molto distante dalla stazione di servizio "Pecan Grill". In fiamme sterpaglie e alberi di alto fusto che hanno richiesto il pronto intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco e della Polstrada che, in modo precauzionale, ha chiuso al traffico la complanare che passa a pochi metri dalla zona interessata dalle fiamme e alle spalle del distributore di carburanti.

Sono state fatte evacuare anche alcune abitazioni rurali che si trovano nei pressi per evitare gravi conseguenze. Una folta coltre di fumo ha interessato anche la Statale 106.