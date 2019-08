In un vano dello sportello rinvenuto un involucro contenente cinque grammi di cocaina

La settimana appena trascorsa, quella di Ferragosto, da sempre caratterizzata da notevole flusso turistico, in particolare nelle zone costiere, ha visto numerose pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Policoro, anche con l’utilizzo della Stazione Mobile, impegnate nella prevenzione di incidenti dovuti alla guida in stato di ebrezza o di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, così da garantire una maggiore sicurezza sulle strade intensamente trafficate. I centri jonici della fascia costiera sono stati presidiati da numerosi Carabinieri che hanno eseguito diversi posti di controllo nei punti nevralgici dei comuni metapontini, verificando i veicoli in transito ed identificandone gli occupanti.

Due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, la prima, una ventiquattrenne del posto, poiché si rifiutava di sottoporsi all’accertamento con etilometro; la seconda, un italiano del ’72, in quanto risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,4 gr./l.. In entrambi i casi è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Inoltre, proprio durante un posto di controllo in Policoro, l’attenzione degli uomini dell’Arma è stata attratta da un brusco rallentamento ad opera di un’autovettura berlina che, notata la presenza dei Carabinieri, ha tentato di eludere l’ispezione facendosi precedere dagli altri veicoli in transito. Tuttavia, l’insolita manovra operata dal conducente della Lancia Thesis, M.L. classe 82 pregiudicato del luogo, ha insospettito i militari che hanno deciso di procedere con un’accurata perquisizione personale e veicolare. Di qui la scoperta: nella parte interna dello sportello lato guidatore era stato creato ad hoc un piccolo vano, astutamente nascosto mediante il rivestimento in plastica del poggia-braccio, ove è stato rinvenuto un involucro contenente cinque grammi circa di cocaina. Le operazioni di ricerca, estese anche all’abitazione, hanno consentito di ritrovare un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, sottoposti a sequestro. L’uomo, a conclusione degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.