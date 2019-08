E' stato accusato di furto in due proprietà tra cui un capannone

Un cinquantenne di Senise è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia per furto. Il reato contestato è quello di furto con scasso in due proprietà, tra cui un capannone con all'interno del materiale vario. I militari dell'arma avvertiti dai proprietari, sono subito entrati in azione risalendo all'autore, che nella giornata di ieri è stato intercettato ed arrestato.

All'uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che però, non ha rispettato nella mattinata di oggi, essendo stato sorpreso in giro per le vie della cittadina sinnica. Pertanto, è stato tradotto presso il Tribunale di Lagonegro dove sarà giudicato per direttissima.