L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Tricarico

Grave incidente questa mattina sulla superstrada Basentana nei pressi dello svincolo per Tricarico. Quattro i feriti dei quali tre gravi. Sono stati tutti trasferiti nell’ospedale di Potenza dal 118 che ha inviato sul posto anche l’eliambulanza. I feriti erano a bordo di un’auto il conducente della quale ne ha perso il controllo. Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per soccorrere i feriti e liberare la carreggiata dall’auto incidentata. Sulle cause dell’incidente sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico.