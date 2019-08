Il sindaco Zito: una struttura a rischio ambientale zero e fuori le mura del comune

La delibera di giunta porta il numero 17 del 1 aprile 2019. Non è un lazzo, ma, unaconcreta realtà. Il Comune di Montescaglioso con il provvedimento di giunta,ha deliberato la realizzazione, di un Forno Crematorio.Il progetto preliminare del “Tempio della cremazione”, pubblicato sulla piattaforma C.U.C. Bradano con Codice Identificativo Gare n.7883555364, puntualizza che il Comune incasserà: 31.000 € di canone annuo, più il 5,5% di ogni cremazione il cui costo si aggira intorno alle 500-600€, con possibilità di aggiungere anche una tassa d’ingresso di 50€ per ogni salma proveniente da altri comuni. La struttura sarà realizzata tramite il metodo della finanza di progetto, ossia, senza oneri economici per l’Ente pubblico. Nel solo primo anno di attivazione, i dati presenti nel progetto, prevedono che la struttura potrà effettuare un numero di 700 cremazioni con successivi significativi incrementi annui.I cittadini di Montescaglioso vogliono sapere quali sono le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto, quali saranno i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinanti.La domanda dei montesi è:l’ossigeno alle dissestate finanze potranno bilanciare il rischio socio-ambientale?

“Voglio ribadire preliminarmente – precisa Vincenzo Zito – sindaco Di Montescaglioso, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – come ogni innovazione che si vuole realizzare nel nostro territorio, fanno seguito contestazioni e critiche. La struttura sarà realizzata a rischio ambientale zero. Abbiamo progettato una struttura osservando i limiti previsti da legge. La struttura, di ultima generazione, presenta limiti ambientali addirittura al di sotto di quelli massimi previsti dalle normative vigenti. Va detto ancora che il numero delle cremazioni previste saranno una o due al giorno e comporterà l’emissione di fumi per circa un’oraal massimo due nella giornata”. Un impianto sicuro sotto l’aspetto ambientale. “Da questo punto di vista – continua Vincenzo Zito, sindaco di Montescaglioso- negli atti ho chiesto che venissero fatte ulteriori precisazioni come quelle diessere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato, la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata, nel limite del possibile guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili, dovranno essere evitate le scarpe. In aggiunta ho chiesto anche di installare un pannello elettronico vicino alla struttura in modo da rendere visibile, quando il forno crematorio è in funzione, le percentuali di polvere, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili”. A quattro mesi dalla delibera di giunta, la realizzazione della struttura ha tempi certi. “Salvo imprevisti – precisa Vincenzo Zito, sindaco di Montescaglioso – i lavori partiranno in autunno. Alla gara pubblica ha fatto seguito l’aggiudicazione. Ora siamo in attesa del progetto esecutivo con le relative autorizzazioni”. Sara un consorzio di ditte pugliesi a realizzare l’impianto e sarà ubicato fuori le mura cittadine sempre in ossequio alle leggi in materia.

Oreste Roberto Lanza