I carabinieri denunciano il proprietario dell'azienda in cui lavorava. Era in nero

Nella giornata di ieri, a conclusione dei dovuti accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Matera hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Matera, il titolare 66enne di un’azienda agricola del posto, ritenuto responsabile di diverse violazioni alla normativa sul lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, lo scorso 26 agosto, all’interno della citata azienda, un pastore di origini rumene di 42 anni, mentre era intento a svolgere le proprie mansioni, veniva colpito alla schiena da un bovino.L’uomo veniva immediatamente soccorso da personale del 118 che lo trasportava all’ospedale di Matera per le cure del caso.Le verifiche sul posto dei militari dell’Arma di Montescaglioso, svolte congiuntamente a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Matera, hanno permesso di appurare che i due operai dipendenti, fra cui quello rimasto ferito, erano impiegati in nero.Deferito all’Autorità Giudiziaria, anche per le violazioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il titolare dell’azienda, al quale sono state altresì contestate sanzioni amministrative per un totale di 45.000 €uro.Solo un grande spavento e qualche giorno di prognosi per il pastore.