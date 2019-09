Pasquale Basso 54 enne di Melfi, lavorava nella sua zienda edile al momento dell'incidente

Finito in una scarpata - per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri - con un escavatore con cui stava lavorando nella sua azienda edile, a Melfi (Potenza), un imprenditore, Pasquale Basso, di 54 anni, è morto ieri. Il cadavere è stato recuperato nella tarda serata dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Melfi dove sarà sottoposto ad esame autoptico.