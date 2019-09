Otto esemplari stavano salendo per la strada comunale

Paura la notte scorsa a Vietri di Potenza nel potentino, dove una famiglia di cinghiali composta da otto esemplari si è spinta fino al centro abitato. L'avvistamento, come riportato dal collega Claudio Buono su Ondanews, è avvenuto in via Grotta di Casera, a poco più di duecento metri dalla centralissima piazza XXIII^ Novembre. Ad accorgersi della tranquilla passeggiata un ragazzo del posto che a bordo della sua auto in transito si è accorto dell'insolita scena e con il suo cellulare ha ripreso il tutto.

L'area in questione è molto popolata, vivono decine di famiglie e ci sono anche diversi bambini che spesso giocano tranquillamente in strada. La famiglia di cinghiali stava salendo per la strada comunale e si è diretta prima su un muro che costeggia la strada, e poi nella vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. Naturalmente è tanta la preoccupazione da parte dei residenti.