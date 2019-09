Un giovane di San Chirico Raparo è finito ai domiciliari

Un ragazzo di 20 anni, di San Chirico Raparo è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo avere notato, nel centro abitato di Spinoso, il giovane in atteggiamento sospetto, hanno proceduto al suo controllo, rinvenendo all’interno del suo zaino un involucro in cellophane contenente 50 grammi di marijuana.

Per il 20enne è scattato l’arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati disposti per lui i domiciliari nella sua abitazione.