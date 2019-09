I due reclamavano un credito ed hanno aggredito i presenti

E’ in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza Mario Di Cristo, 79 anni, vittima di un’aggressione da parte di due persone. E’ stato colpito con un pugno alla testa che gli ha procurato un grave trauma. I sanitari hanno escluso anche la possibilità che possa essere operato. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi durante una rissa in un’azienda agricola di Policoro nel corso della quale altre quattro persone sono rimaste ferite.

Di Cristo è intervenuto per difendere la titolare dell’azienda dai due uomini, armati di bastone, che si erano presentati per riscuotere un credito. I due fermati, provenienti dalla provincia di Siracusa, C.S. e P.F., rispettivamente di 33 e 41 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per lesioni personali, estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed accompagnati presso il carcere di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.