L'episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo per Francavilla in Sinni

Ennesimo incidente stradale provocato da un cinghiale. Questa volta l'episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo per Francavilla in Sinni, sulla Statale Sinnica. A farne le spese un cittadino di Noepoli, che a bordo della sua auto non ha potuto evitare l'impatto con il grosso animale che all'improvviso ha tentato con il buio di attraversare la strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per prestare soccorso all'automobilista, che fortunatamente non ha riportato ferite, ma soltanto un grande spavento.

Cla Sol