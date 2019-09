A lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco e due canadair

Si è propagato nella giornata di oggi un vasto incendio in territorio di Scanzano Jonico, precisamente in località Terzo Cavone. In fiamme diversi ettari di pineta che hanno allertato l'intera zona, con alcune strutture ricettive in difficoltà per il denso fumo sprigionatosi.

A lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Policoro e Matera e Policoro, insieme agli operatori antincendio del consorzio di bonifica della Regione, la Polizia di Stato e la Capitaneria di porto nonché il supporto di due canadair.