A Cersosimo una mattina da incubo per il femminicidio di Angela



“Nuda margherita nell'assolato prato preda sei dell'ossessione. Ma se davvero m'ami, non raccogliermi": sono questi i versi di una delle poesie scritte da Angela Ferrara, vittima di femminicidio. E’ passato esattamente un anno da quel tragico sabato mattina che ha sconvolto Cersosimo, il piccolo centro immerso nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Angela Ferrara è morta a soli 31 anni per mano del marito, Vincenzo Valicenti, che pistola alla mano, l’ha uccise davanti alla scuola elementare, dove era da poco entrato il figlio di sette anni.

Angela era in compagnia della madre. Poco dopo, l’uomo rientrato a casa si tolse la vita con un colpo di pistola. Un femminicidio brutale che ha spezzato una giovane vita, oltre che rovinato una famiglia. Pare che la relazione tra Angela Ferrara e il 41enne Vincenzo Valicenti, guardia giurata, era in crisi da parecchio tempo. Angela, poetessa e animatrice di eventi culturali per bambini era conosciutissima in tutto il circondario e non solo. Appena saputo della sua morte, furono tanti i messaggi di cordoglio e di dolore: gli abitanti di Amatrice la ricordano perché aveva donato ai bambini tanti libri, quei libri che erano per lei una ragione di vita, una grande passione, una missione. Anche il Premier Conte aveva scritto un messaggio in suo ricordo. Cersosimo non dimentica, e forse mai lo farà. Troppo dolore quella mattina. Martedi 17 settembre, alle ore 17.30 all'interno della Chiesa del paese sarà celebrata una messa in ricordo di Angela.

Claudio Sole