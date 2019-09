La ragazza indossava una tuta con delle scarpe da ginnastica bianche e una maglia dell'Adidas

Da questa mattina non si hanno più notizie di Francesca Cataldi, la studentessa 17enne di Gravina in Puglia. La ragazza è stata vista l’ultima volta questa mattina presso la stazione centrale di Matera, che raggiunge tutti i giorni per frequentare il Liceo Artistico “Duni-Levi”.

Questa mattina non è andata a scuola. Al momento della scomparsa la ragazza indossava una tuta con delle scarpe da ginnastica bianche e una maglia dell'Adidas. Chiunque la vedesse è pregato di avvisare le forze dell'ordine dando delle indicazioni precise del luogo di avvistamento.