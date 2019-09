Operazione della Polizia contro un'associazione per delinquere

Associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffa ai danni dell'Inps in relazione all'indebita percezione di pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento: è l'accusa per alcune persone nei confronti delle quali la Squadra mobile di Potenza sta eseguendo "vari provvedimenti cautelari richiesti della Procura della Repubblica ed emessi dal Gip del Tribunale del capoluogo lucano". L'operazione della Polizia è denominata "Il canto delle sirene".