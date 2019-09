Coinvolti due veicoli che sono andati a finire nella scarpata laterale

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi poco dopo le ore 18.00 sulla strada provinciale "Trisaia Rotondella 2". Coinvolti due veicoli: una Ford Focus e una Kia Sportage che per cause ancora in fase di accertamento sono andati a finire nella scarpata laterale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure, hanno accompagnando due feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro. A lavoro i Carabinieri, per regolarizzare il traffico e il personale della ditta Stigliano che hanno recuperato i due automezzi.