Comunicazione di Acquedotto Lucano a seguito di un guasto sulla condotta maestra dello schema Frida

A causa della sospensione idrica, il Commissario straordinario del Comune di Senise, Alberico Gentile, ha deciso, con una ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per domani giovedì 26 settembre e venerdi 27 settembre della cittadina sinnica. Identica cosa nel comune di Tursi, dove il sindaco Salvatore Cosma ha ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole, solo per la giornata di domani, giovedì 26 settembre.

Acquedotto Lucano ha emesso una comunicazione a seguito di un guasto sulla condotta maestra dello schema Frida, nel territorio di Francavilla in Sinni. Pertanto, per consentire la riparazione e le consuete operazioni di ripristino e lavaggio della condotta Acquedotto Lucano verrà interrotto il flusso delle sorgenti a partire dalle ore 7 di giovedì 26 settembre e per le successive 30 ore salvo imprevisti, con riduzione del volume idrico distribuito dall'importante schema idropotabile.

Ecco l'elenco degli altri comuni interessati da questi lavori: San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Noepoli e zone rurali, Senise e zone rurali, San Giorgio lucano, Colobraro, Valsinni, Rotondella e zone rurali, Nova Siri centro e zone rurali, Tursi e zone rurali, Montalbano Jonico, Pisticci e zone rurali e zona Asi, Craco, Ferrandina con zone rurali e zona Asi, Pomarico, Miglionico e zone rurali, zone rurali di Montescaglioso, San Mauro Forte, Stigliano, Cirigliano, Gorgoglione, Accettura, Garaguso, Oliveto lucano, Calciano, Salandra, Grassano e Grottole. Sarà necessario interrompere l'erogazione anche alle diramazioni gestite dalla Sorical sottese dalla disconnessione di bosco Farneta nel territorio di Noepoli e dal serbatoio di Monte Coppolo nel territorio di Valsinni, oltre che alle prese della zona industriale di Pisticci e Ferrandina.