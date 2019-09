Rinvenuti dai carabinieri nel corso di controlli. Aveva un piccolo arsenale in un armadio

Aveva in casa un piccolo arsenale di fucili da caccia e di cartucce una 64enne di Terranova del Pollino che l’autorità giudiziaria di Lagonegro ha denunciato per detenzione abusiva e omessa denuncia di armi e munizioni. La donna è stata denunciata anche per incauto affidamento di armi dal momento che uno dei fucili era stato ceduto impropriamente ad un suo familiare.

I carabinieri del comando di Senise hanno scoperto l’illecito nel corso di un controllo sulla regolare detenzione di armi e munizioni deferendo all’autorità giudiziaria sia la donna che il familiare a cui l’arma era stata ceduta.Si tratta di una decina di fucili da caccia di proprietà del defunto marito il cui possesso non era stato regolarizzato da parte della donna, che erano custoditi in un armadio di legno evidentemente non a norma, mentre la chiave dello stesso era custodita fra la biancheria.I fucili in possesso della 64enne sono stati sequestrati mentre il familiare, deferito per incauto acquisto di armi, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Francesco Addolorato