Le fiamme stanno interessando delle sterpaglie su un costone

E' in corso in queste ore un incendio sulle sponde della diga di Monte Cotugno a Senise. Le fiamme stanno interessando delle sterpaglie su un costone in prossimità di alcuni oliveti. Sul posto sono immediatamente arrivati i volontari della Protezione Civile "Gruppo Lucano", che stanno cercando di circoscrivere l'incendio per spegnerlo. Fortunatamente al momento pare che la situazione sia abbastanza sotto controllo. Ricordiamo che questo è il secondo incendio che si verifica nei pressi della diga, un altro era stato segnalato alla nostra redazione due giorni fa, a poche centinaia di metri da quello di oggi.

Claudio Sole

Foto: Alfonso Latocca