Muore un 88enne ferito in modo grave il figlio alla guida dell'auto

E' deceduto sul colpo un uomo di 88 anni ieri sera in un incidente stradale avvenuto in zona "manca di Sopra" nel Comune di Episcopia. Era a bordo di una Fiat Tipo finita in una scarpata. Insieme a lui il figlio, un 52enne che era alla guida dell'auto, trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, per le ferite riportate.

Per i soccorsi arrivati sul posto, è stato difficoltoso ritrovare il mezzo nel luogo esatto. A lavoro il Soccorso Alpino e Speleo Basilicata, i Carabinieri della stazione di Latronico, i Vigili del Fuoco di Lauria e il personale sanitario del 118 Basilicata. Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente.

Cla Sol