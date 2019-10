Era scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione, dove vive con il fratello

Non si avevano più notizie da alcuni giorni di un 41enne di Sant'Arcangelo che aveva fatto perdere le proprie tracce. Fortunatamente però la sua scomparsa è durata poco, infatti, l'uomo ha fatto rientro a casa dopo averlo intercettato nel napoletano. Ma ricostruiamo il fatto: era scomparso dalla sua abitazione dove vive con il fratello.

Pare sia stato visto per l'ultima volta in un bar del paese verso le 7.30 del mattino. Dopo aver consumato la colazione, si era allontanato poi a bordo della sua auto facendo perdere le proprie tracce. Appena lanciato l'allarme sono scattate immediatamente le ricerche in tutto il territorio di Sant'Arcangelo, da parte di Carabinieri e Protezione Civile. L'ultimo avvistamento pare sia stato il giorno dopo la sua scomparsa nel centro abitato di Padula, nel salernitano. Adesso però tutto si è risolto nel migliore dei modi.