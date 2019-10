Policoro, sparatoria in pieno centro abitato. Due feriti

Da una prima ricostruzione, pare che i due erano a bordo di un auto

Sparatoria nella serata di ieri a Policoro nei pressi dell'ospedale "Giovanni Paolo II°" che ha visto coinvolte due persone: E.M e M.L., che sono rimaste ferite con dei colpi di arma da fuoco. Entrambi sono stati trasferiti al Pronto Soccorso in condizioni abbastanza serie. Uno dei due si trova adesso ricoverato nel reparto di rianimazione a Policoro, dopo un intervento chirurgico, ed al momento versa in gravi condizioni, l'altro invece è stato trasferito al "San Carlo" di Potenza, nel reparto maxillo facciale. Da una prima ricostruzione, pare che i due, già noti alle forze dell'ordine, fossero a bordo di un auto in viale Salerno, poco dopo le ore 22.30, a pochi metri da un chioschetto di panini.

I residenti raccontano di aver sentito almeno tre spari, ma pare che al momento non ci siano testimoni oculari. Non è chiaro se l'intenzione era quella di uccidere o soltanto ferire ed intimorire. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, che indagano a 360 gradi sull’accaduto.

