Ferita in modo grave la moglie del signore deceduto

Incidente stradale mortale ieri a Pedali di Viggianello, a perdere la vita un uomo di età avanzata, che a bordo della sua auto, in compagnia della moglie, è andato a sbattere contro un muretto.

Per lui la morte è avvenuta sul colpo, la moglie invece è stata trasportata in eliambulanza al San Carlo di Potenza, in condizioni abbastanza serie. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per risalire alla causa dell'incidente mortale.