Un 27enne aveva con sé circa 150 grammi di marijuana

A Policoro, nel corso di servizi svolti dalla Polizia di Stato contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo è stato arrestato e un altro denunciato all’Autorità giudiziaria. Agenti del Commissariato di P.S. di Policoro, con l’ausilio di Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, erano intenti a controllare gli automobilisti in transito per Viale Salerno, nei pressi dell’ospedale civile, quando da una Fiat 600 un passeggero è disceso repentinamente cercando di allontanarsi in tutta fretta.

L’uomo è stato prontamente inseguito e bloccato dagli operatori dopo alcune decine di metri. Durante il tentativo di fuga, lo stesso ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo per terra, ma il gesto non è sfuggito agli operatori che l’hanno prontamente recuperato. Al suo inverno era custodita della marijuana per un peso complessivo di 146 grammi.

L’uomo, di anni 27, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’altra operazione, Agenti del suddetto Commissariato hanno effettuato una perquisizione domiciliare in Policoro, rinvenendo una pianta di marijuana dell’altezza di 190 cm, coltivata in un vaso sul balcone e occultata alla vista da una tenda. Sono stati rinvenuti inoltre 2,5 gr di marijuana contenuti in un barattolo di vetro e un bilancino digitale utilizzato per pesare lo stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il responsabile della coltivazione illecita, un uomo di 39 anni, è stato denunciato all’A.G.