Nel corso di una perquisizione effettuata con l'ausilio di un cane antidroga

E' stato trovato in possesso di tre piantine di marijuana in fase di essiccazione, alte circa 60 centimetri e occultate su un balcone della sua abitazione.

Per questo motivo a Francavilla in Sinni, un uomo di 48 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione, durante una perquisizione effettuata con l'ausilio di un cane antidroga. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.