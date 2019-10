Arrestato dai carabinieri e sequestrata la mazza dal baseball lunga 75 cm

Accusato di aver violato gli obblighi di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a Francavilla in Sinni, un 37enne è stato arrestato dai Carabinieri.

In particolare, l'uomo è stato sorpreso mentre si aggirava per il centro storico tenendo in mano una mazza da baseball in alluminio lunga 75 centimetri, che è stata poi posta sotto sequestro.