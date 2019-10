Il ragazzino è stato trasferito in ospedale a Battipaglia in gravi condizioni

Un 14enne di Policoro, questa mattina, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo mentre era alla guida di un fuoristrada. L'impatto frontale con una Fiat Panda è avvenuto all'altezza dello svincolo di Montecorvino, in provincia di Salerno. Pare che abbia preso di nascosto dai genitori l'auto per fuggire, attraversando la Basilicata e poi l’autostrada del Mediterraneo, dove però si è andato a scontrare con un altro mezzo.

Sul posto la Polstrada e il 118. Il 14enne è stato trasferito in ospedale a Battipaglia in gravi condizioni. Ha la milza spappolata ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sono in corso indagini per capire il motivo del gesto e quale fosse la sua destinazione.