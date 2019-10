L'auto è andata completamente distrutta e il conducente illeso

Un auto è andata in fiamme nella giornata di oggi sulla Statale 106 all'altezza del bivio per Policoro, direzione Reggio Calabria. Il conducente è riuscito a scendere dal mezzo, fortunatamente senza riportare danni, chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco a la Polstrada, subito a lavoro per evitare il peggio. L'auto è andata completamente distrutta. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire il ripristino della carreggiata.