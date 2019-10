Fortunatamente non ci sono stati danni per gli occupanti dell’automezzo

Nelle serata di ieri si è verificato uno scontro tra un’utilitaria e un cinghiale. Il sinistro è avvenuto ancora una volta sulla Sinnica, in territorio di Episcopia per fortuna senza gravi conseguenze. L’auto ha subito danni non gravi e gli occupanti sono rimasti illesi anche se molto spaventati. Meno bene invece è andata per il cinghiale che non è sopravvissuto all’impatto.

Fatti del genere sono molto frequenti su questa arteria, dove il problema della selvaggina vagante sta facendo diventare rischioso il transito degli autoveicoli, specie nelle ore serali.