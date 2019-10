Nel sottosella della moto erano nascosti in un borsello 12.500 euro

Nel pomeriggio di ieri, a Marconia di Pisticci, in Contrada Cesine, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Matera hanno tratto in arresto un 34enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato in atteggiamento sospetto alla guida di una Yamaha R1 risultata intestata alla convivente, si è mostrato subito preoccupato per il controllo effettuato nei suoi confronti.

Sottoposto ad una perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish, del peso complessivo di 200 grammi, custoditi in una tasca del giubbotto mentre nel vano sottosella della moto i militari dell'Arma hanno recuperato un borsello all'interno del quale erano nascosti 12.500 €uro in contanti. Perquisita anche l'auto del 34enne, una Mercedes CLK 270 CDI, trovata parcheggiata a poca distanza. Nell'abitacolo, nascosta sotto la cuffia del cambio, i Carabinieri hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 34 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18 grammi. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Matera, a disposizione della Procura della Repubblica materana, mentre lo stupefacente, la moto ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.