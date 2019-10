La scoperta è stata fatta dai famigliari questa mattina

Un uomo di 56 anni è morto nelle campagne di Nova Siri in seguito a delle punture di api, che gli avrebbero creato uno shock anafilattico. La scoperta è stata fatta dai famigliari questa mattina, che non vedendolo rientrare a casa ieri sera, hanno lanciato l’allarme facendo la macabra scoperta. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava in campagna per dei lavori in prossimità presumibilmente per la raccolta delle olive, quando è stato assalito dalle api.

Quando è stato ritrovato era in auto, forse nel tentativo di ripararsi dall’aggressione degli insetti. Sgomento in paese, dove l’uomo era molto conosciuto per la sua cordialità con tutti.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale del 118. In questo periodo il livello di attenzione per la presenza di questi insetti, soprattutto nelle zone di campagna come quelle dove è avvenuto il fatto, resta alto, ecco perché bisogna prestare molta attenzione.

Claudio Sole