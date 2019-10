Ad Anzi i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri, ad Anzi in provincia di Potenza, con l'accusa di tentativo di omicidio nei confronti del fratello, di 48, ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato colpito con un coltello.

I militari sono intervenuti in una casa del centro storico del paese, dove era in corso un litigio fra i due uomini, causato da motivi banali. All'arrivo dei militari l'uomo era con un grosso coltello in mano, invece il fratello a terra in una pozza di sangue.