A lavoro i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118, che hanno allertato l'elisoccorso

Un incidente si è verificato questa mattina verso le ore 11.00 nel comune di Lauria, dove un agricoltore di 43 anni M. L. stava operando in un terreno poderale con un motozappa. Per cause in fase di verifica e analisi, il mezzo si sarebbe rovesciato su un fianco colpendo all'addome l'uomo.

Sul posto sono prontamente arrivati una squadra di Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione. L'uomo sembrerebbe aver riportato un grave trauma addominale ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale "San Carlo" di Potenza.

Cla Sol