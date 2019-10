Fortunatamente solo danni alle automobili, con tanto spavento per gli occupanti

Emergenza cinghiali. Ieri sera ancora due incidenti si sono verificati sulla Statale Sinnica, il primo vicino al bivio per Rotondella, il secondo invece nei pressi dell'incrocio con la Statale 106. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri e Polstrada. Fortunatamente solo danni alle automobili, con tanto spavento per gli occupanti. Il fenomeno dei cinghiali purtroppo non riguarda solo gli incidenti stradali, ma anche gli agricoltori, che sono in prima linea da tempo per chiedere interventi urgenti di contenimento. Anche i centri abitati soffrono dell'emergenza, visto che gli animali selvatici scorrazzano spesso indisturbati per le vie urbane.

Da più parti si chiede di applicare la legge regionale "n°37 del 2018". Dell'argomento se ne occuperà il Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre, dove prenderà in esame le mozioni dei consiglieri Vizziello e Baldassarre sulla gestione dell'emergenza cinghiali.