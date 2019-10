A lavoro i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Carabinieri forestali e due Canadair

Un vasto incendio si è sviluppato dalla tarda mattinata di oggi sul Monte Alpi a Latronico. In fiamme diversi ettari di vegetazione, con il rischio che il fuoco si propaghi anche in una vasta zona che ospita una pineta pregiata.

"E' una bruttissima cosa - commenta a caldo il sindaco Fausto De Maria, raggiunto telefonicamente - sono triste nel vedere in fiamme il polmone verde del nostro territorio, per mano di qualche piromane scellerato. Speriamo soltanto di salvare la nostra splendida pineta, e di domare tutte le fiamme che si sono propagate in diversi punti".

A lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco di Lauria, la Protezione Civile, i Carabinieri forestali e due Canadair arrivati sul posto nel primo pomeriggio, con dei carichi di acqua all'interno dell'invaso di Monte Cotugno di Senise. Ricordiamo che il Monte Alpi rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino.

Cla Sol